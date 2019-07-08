Son Dakika Haberleri: İki buçuk yıl önce bakımı yapılan ceviz ağaçlarından 15 ton ürün bekleniyor
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İki buçuk yıl önce bakımı yapılan ceviz ağaçlarından 15 ton ürün bekleniyor

1 saat önce

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2 buçuk yıl önce bakımları yapılan ceviz ağaçlarından bu yıl 15 ton ürün bekleniyor.

İki buçuk yıl önce bakımı yapılan ceviz ağaçlarından 15 ton ürün bekleniyor, System.String[]
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2 buçuk yıl önce bakımları yapılan ceviz ağaçlarından bu yıl 15 ton ürün bekleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 15 dekarlık alanda dikimi yapılan ceviz ağaçları 4 yıl sonra ürün vermeye hazır. Gerekli bakım ve sulama çalışmaları yapılan ceviz ağaçlarından bu yıl 15 tondan fazla ürün bekleniyor.

Teknik gezi yapıldı

İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, 2 buçuk yıl önce ziyaret ettiği ceviz bahçesini teknik personelle birlikte yeniden ziyaret etti. 2 buçuk yılda büyük değişim yaşayan ceviz bahçesinde 4 yaşına erişen ağaçlar ürün vermeye hazır hale geldi. İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca tarafından yapılan teknik gezi sonrası ağaçların ürün verme kıvamına geldiği belirtilerek, toplam 110 dekar alanda 15 ton ürün beklendiği ifade edildi. Öte yandan İl Müdürlüğü yetkilileri de bahçenin gelişimini yakından takip ediyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:56 Kaynak: İHA
Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ, Güncel
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