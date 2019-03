İki Buçuk Yıllık Eğitimle 7 Yaşında Konuşmaya Başladı, Ailesini Sevince Boğdu

Kocaeli'de işitme engelli olarak doğan ve gelişim sağlayamadığı için 4 buçuk yaşına kadar konuşamayan Berra, 2 buçuk yıllık eğitiminin ardından konuşmaya başlayarak ailesini sevince boğdu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Gülbahar ve Cüneyt Çetintaş çiftinin 7 yaşındaki kızları Berra, işitme engelli olarak doğdu. 3 aylıkken yapılan kontrollerinde 2 kulağında da işitme engeli olduğu fark edilen Berra'ya, 20 aylıkken duyması için operasyonla biyonik kulak takıldı. Takılan cihazla işitme duyusunu kazanan Berra, engeli sebebi ile gelişim gösteremeyerek yaşıtlarının gelişim düzeyinin gerisinde kaldı. Kızlarının konuşamadığını, söylenenleri algılamadığını ve birçok fiziksel probleme sahip olduğunu fark eden aile farklı eğitim kurumlarına başvurdu. 4 buçuk yaşında Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile tanışan Berra, burada aldığı 2 buçuk yıllık eğitimin ardından konuşmaya başlayarak ailesini sevince boğdu.



Aldığı devlet desteği ile rehabilitasyon merkezinde eğitim almaya başlayan Berra, daha önce sahip olduğu davranışsal ve fiziksel problemler, iletişim, konuşamama gibi birçok sorunu aşmaya başladı. Bireysel ders, at, havuz, duyu bütünleme ve spor eğitimleri alan Berra, kısa süre sonra konuşmaya ve çevresindekilerle iletişim kurmaya başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca devlet desteği ile aldığı eğitim sonrasında Berra, yaşıtlarının gelişim seviyesine ulaştı. Berra'nın gösterdiği gelişme ile ailesi de büyük sevinç yaşadı.



Kızının kendisiyle konuşması, yaşıtları ile aynı seviyeye ulaşması sonrasında çok mutlu olduklarını söyleyen anne Gülbahar Çetintaş, Berra'nın sadece işitme duyusunun değil, 5 duyusunun da geliştiğini ifade etti.



"Söylenenlere hiçbir şekilde tepki vermiyordu"



Berra'nın aldığı eğitim ve gelişim durumu hakkında bilgiler aktaran İşitme Engelliler Öğretmeni Berrin Yüksel, uygulanan bireysel ders, at, havuz, duyu bütünleme ve spor eğitimi ile Berra'nın gelişim gösterdiğini belirterek, "Berra kurumumuza 4 buçuk yaşında işitme ve hafif zihinsel engelli tanısı ile gelmişti. Kurumumuza ilk geldiğinde dil gelişimi bilişsel ve sosyal alanlarda akranlarından çok gerideydi. Hiçbir sözcüğü yoktu. Söylenenlere hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Yoğun davranış problemleri vardı ve iletişim başlatmıyordu. Bugün ise bakıldığında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde akranlarını yakalamış durumda. Başarılarımızı yoğun ve kaliteli bireysel eğitimlerin yanı sıra at, havuz, duyu bütünleme ve spor eğitimlerine borçluyuz" dedi.



"Merdivenlerden bile inip çıkamıyordu ve tamamen bize bağımlıydı"



Berra'nın eğitim almadan önce birçok davranışsal bozukluğa sahip olduğunu söyleyen anne Gülbahar Çetintaş, "Kızım Berra doğuştan beri her iki taraflı olarak işitme engelli. 3 aylıkken, normal doğumlardan sonra biz fark ettik işitme engelinin olduğunu. İlki 20 aylıkken, ikincisi de 4 buçuk olmak üzere 2 tane implant, yani toplumda biyonik kulak olarak adlandırdığımız cihaz takıldı. Berra bu kuruma geldiğinde 4 buçuk yaşındaydı. Buraya geldiğimizde Berra daha konuşmaya geçememiş, tuvalet eğitimi alamamıştı, denge problemi yaşıyordu, merdivenlerden bile inip çıkamıyordu ve tamamen bize bağımlıydı. Fakat burada aldığımız bireysel, duyu bütünleme, spor, at terapisi gibi eğitimlerle Berra çok iyi bir durumda şu anda. Çok güzel konuşuyor, merdivenleri kendisi inip çıkabiliyor. Tamamıyla bağımsız bir birey oluştu" diye konuştu.



"Bir engelli annesi olarak da bunun için çok teşekkür ediyorum"



Berra'nın konuşmaya başlayıp davranışsal ve fiziksel problemleri aşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden anne Çetintaş, "Biz Berra'nın konuşmadan çok, daha öteye geçtiğini düşünüyoruz. Yaşıtları arasında olan farkı kapattığını düşünüyoruz. Kızım Berra bu tanıyı ilk aldığında bir anne ve baba olarak çok üzüldük. İlk bebeğimiz, başımıza ilk defa böyle bir olay gelmişti. Farklı kurumlara da gittik. Gelişi bir anda ilerlemedi, konuşamamasına çok üzüldük. Burası çocuğun sadece ihtiyacı olduğu duyulara değil, tüm duyularına hitap eden bir eğitim merkezi. Çok mutlu olduk. Büyük gelişmeleri oldu. Bizi çok iyi anlıyor. Anlattığımız şeylere cevap verebiliyor. Yaşıtları ile arasındaki farklı çok iyi bir şekilde kapattı. Yaşıtları ile birlikte aynı okula gidebildi. Devletimizin böyle özel çocuklar için gösterdiği olanaklar da çok güzel. Bir engelli annesi olarak da bunun için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

