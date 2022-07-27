Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası - Son Dakika
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Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası

27.07.2022 09:43

Tofaş ile Ford, KAP'a yaptıkları duyuruda Türkiye'deki üretimlerine ara vereceklerini açıkladı. Tofaş yıllık izin ve planlı bakım kapsamında Ağustos'ta iki hafta süreyle üretimi durduracak. Ford Otosan ise yıllık izin kapsamında Ağustos ayı içinde üretime ara verecek. İşte detaylar...

Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek. Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

BİR AÇIKLAMA DA FORD'DAN GELDİ

Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos

Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos

Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos

Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos

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Bursa, Tofaş, Ford, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası - Son Dakika
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