İki Büyük Şairin Buluşması 'Ben Kolay Ölmem'i Önce Londra İzledi

LONDRA'da yaşayan hukukçu Ali Has'ın Türk edebiyatının iki büyük ustası Ahmed Arif ile Cemal Süreya'yı bir araya getiren 'Ben Kolay Ölmem' oyununun prömiyeri, 11-12-13 Mart tarihlerinde Londra Arcola Tiyatro'da sahnelendi.

LONDRA'da yaşayan hukukçu Ali Has'ın Türk edebiyatının iki büyük ustası Ahmed Arif ile Cemal Süreya'yı bir araya getiren 'Ben Kolay Ölmem' oyununun prömiyeri, 11-12-13 Mart tarihlerinde Londra Arcola Tiyatro'da sahnelendi.



Yayınladığı tek kitapla edebiyat dünyamızın ustaları arasına girerek, altmışa yakın baskı sayısıyla en çok okunan şairlerimizden Ahmed Arif ile yaşadığı sıkıntıları satırlarında incelikle dile getiren ve Türkçeye 300'e yakın sözcük kazandıran Cemal Süreya'nın paralel yaşamlarındaki kesişmelerden ve arkadaşlıklarından yola çıkan oyun, iki şairin yaşamlarını, mücadelelerini ve aşklarını anlatıyor.



ÜÇ GECE KAPALI GİŞE Üç gece kapalı gişe oynayan oyunda Cemal Süreya karakterini Göktay Tosun, Ahmed Arif'i ise Cüneyt Yalaz canlandırdı.



Seyircilerini tarihsel bir adaletsizliğin sorgulandığı yolculuğa çıkaran oyunun yönetmenliğini Nesimi Kaygusuz üstlendi. Yapımcılığını Pan Productions'ın üstlendiği oyunun müziklerini, Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk icra etti.

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