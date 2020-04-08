İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun - Son Dakika
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İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun

6 saat önce

Ordu'nun Şenbolluk ve Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde yaşayan ve her iki mahallenin de büyük çoğunluğu emeklilerden oluşan vatandaşlar, insanların korona virüsten (Covid-19) kaçmak adına büyük şehirlerden Karadeniz'e geldiğini, bu sebeple şehirler arası getirilen seyahat yasağından...

İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun, System.String[]

Ordu'nun Şenbolluk ve Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde yaşayan ve her iki mahallenin de büyük çoğunluğu emeklilerden oluşan vatandaşlar, insanların korona virüsten (Covid-19) kaçmak adına büyük şehirlerden Karadeniz'e geldiğini, bu sebeple şehirler arası getirilen seyahat yasağından memnun olduklarını belirtti. Her iki mahallenin halkı, kendilerinde şehirler arası yasak olmasa da insanların komşular arası ziyareti korona virüsü nedeniyle durdurduğunu söyledi.


Türkiye'de, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu'nun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun iline ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Mahalleliler, karşı komşularını aramak istediklerinde de şehirlerarası kodu girmek zorunda kalabiliyor.


Kendilerine şehirler arası yasağı yok ama uygulamadan memnunlar


Her iki büyükşehrin sınırları içerisinde yer alan vatandaşlar, kendileri için bu seyahat yasağının geçerli olmadığını, iki şehrin sınırı olarak kabul edilen 7 metre genişliğindeki yolun ortak kullanım alanı olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, şu ana kadar Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk ve Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi'nde şu ana kadar korona virüsü vakası ile karşılaşmadıklarını belirtirken, insanların virüs korkusu nedeniyle özellikle Karadeniz bölgesine geldiğini, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini ifade ediyor. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 30 büyükşehre ve Zonguldak için 15 gün süreyle yasaklanan giriş-çıkışların kendilerini memnun ettiklerini ifade ediyor.


"İnsanların Karadeniz bölgesine gelmesi bizi tedirgin etmişti"


Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi'nde ikamet eden Burhan Tınkır, şehirler arası alınan yasağın kendileri için geçerli olmasa da, korona virüsü nedeniyle büyük şehirlerden Karadeniz'e olan göçün önüne geçtiğini belirterek, "Buradaki işlerde bir sıkıntı yok. Burası ortak pazar alanımız olduğu için, burası da ilçelerden yüksek bir kesim, 536 rakımda. Biz burada komşuyuz, birbirimize giderken sorun olmuyor. Vatandaşlar arası mesafeyi kesinlikle koruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir talimat verdi. Gençlerimiz sürekli olarak dışarıya çıkıyordu, anne ve babalarımız da sürekli evlerinde kalıyorlar. Ondan dolayı bu uygulama çok güzel oldu. İnsanlar İstanbul'dan buralara gelmeye başladılar. Karadeniz bölgesine geliyor. Bu da bizi tedirgin etti. Bizde şu ana kadar vaka olmadı, bu uygulama bu yüzden güzel oldu" dedi.


"İnşallah bu virüs kısa zamanda biter"


Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe sınırları içerisinde ikamet eden Adem Gökmen ise her iki mahallenin karantinada olduğunu ve virüs nedeniyle komşular arasında gidiş-gelişin geçici olarak sonlandığını ifade ederek, "Şu anda bizim burada şehirler arası gidiş-geliş korona virüsü nedeniyle yok. Burası da aynı diğer yerler gibi karantina altında. Şehirlerimiz nasılsa bizim burası da bu şekilde. Şu ana kadar çok şükür bir hastamız da olmadı. Ordu-Samsun farklı iller olsa da komşuluklar sürüyor. Şu ana kadar şehirler arasında Ordu-Samsun arasında bariyer çekilmedi, bu zamana kadar da olmamıştı. Genellikle burada zaten emekliler yaşıyor. Genç kesim buranın 3'te birini oluşturuyor. Gençler şehre inip orada çalışıyorlar. Burada şehirler arası geçişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. İnşallah bu virüs de kısa zamanda biter. Bir tarafın Samsun, diğer tarafın Ordu olması bizim için bir sıkıntı olmuyor. Ramazan ayında herkes iftarını kendi saatine göre yapıyor. Ezanlarımızın okunmasında bir buçuk dakika kadar fark oluyor" diye konuştu. - ORDU

Şenbolluk, Karadeniz, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:49 Kaynak: İHA

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