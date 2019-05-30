İki çalışanı dövdüğü iddia edilen mülk sahibi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
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BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını kendisi içeri girince ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dövdüğü iddia edilen mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:36 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını kendisi içeri girince ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dövdüğü iddia edilen mülk sahibi Şahin Şeker
, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Şahin Şeker, Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na sevk edildi. Şeker, savcılıktaki ifadesinin ardından "Basit yaralama" suçundan adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Şahin Şeker, hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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