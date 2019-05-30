Son Dakika Haberleri: İki çalışanı dövdüğü iddia edilen mülk sahibi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
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İki çalışanı dövdüğü iddia edilen mülk sahibi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

43 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını kendisi içeri girince ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dövdüğü iddia edilen mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki çalışanı dövdüğü iddia edilen mülk sahibi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını kendisi içeri girince ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dövdüğü iddia edilen mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Şahin Şeker, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şeker, savcılıktaki ifadesinin ardından "Basit yaralama" suçundan adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Şahin Şeker, hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:36 Kaynak: DHA
Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Şahin Şeker, Güncel
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