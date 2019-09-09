Son Dakika Haberleri: İki cezaevi firarisi yakalandı
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İki cezaevi firarisi yakalandı

2 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine konuldu.

İki cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Kastamonu Açık Cezaevinden firar eden ve uzun suredir yakalanamayan V.V. (49) ve M.V. (29) ekiplerin operasyonuyla Tosya'da yakalandı. Çok sayıda suçtan arandıkları öğrenilen V.V. ve M.V, karakoldaki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine konuldu. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
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