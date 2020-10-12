Çin sınır ihlali yaparak Japonya karasularına girdi
12.10.2020 06:29
Japonya, Çin'e ait iki devriye gemisinin Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku takımadaları yakınlarında karasularına girdiğini açıkladı. Çin'in bu yıl 18'inci kez sınır ihlali yaptığı belirtildi.
Japonya Sahil Güvenliği açıklamasına göre, Japonya deniz sahası yakınlarında seyreden iki Çin gemisi dün saat 11.00 sıralarında sınır ihlali yaparak Taişo adası açıklarına yaklaştı.
Ada çevresinde avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaşan ve bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılan devriye gemileri öğleden sonra 15.00'a dek bölgede kaldı.
ÇİN BU YIL 18 KEZ SINIR İHLALİ YAPMIŞ
Kamu yayıncısı NHK'ya göre yılbaşından beri 18 kez karasu ihlali yapan Çin gemileri, tartışmalı Senkaku adaları yakınlarında en son 28 Ağustos'ta Japonya karasularına girmişti.
ADALAR İKİ ÜLKE ARASINDA TARTIŞMALARA NEDEN OLUYOR
Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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