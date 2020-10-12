Çin sınır ihlali yaparak Japonya karasularına girdi - Son Dakika

Çin sınır ihlali yaparak Japonya karasularına girdi

12.10.2020 06:29
Çin sınır ihlali yaparak Japonya karasularına girdi, System.String[]

Japonya, Çin'e ait iki devriye gemisinin Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku takımadaları yakınlarında karasularına girdiğini açıkladı. Çin'in bu yıl 18'inci kez sınır ihlali yaptığı belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliği açıklamasına göre, Japonya deniz sahası yakınlarında seyreden iki Çin gemisi dün saat 11.00 sıralarında sınır ihlali yaparak Taişo adası açıklarına yaklaştı.

Ada çevresinde avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaşan ve bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılan devriye gemileri öğleden sonra 15.00'a dek bölgede kaldı.

ÇİN BU YIL 18 KEZ SINIR İHLALİ YAPMIŞ

Kamu yayıncısı NHK'ya göre yılbaşından beri 18 kez karasu ihlali yapan Çin gemileri, tartışmalı Senkaku adaları yakınlarında en son 28 Ağustos'ta Japonya karasularına girmişti.

ADALAR İKİ ÜLKE ARASINDA TARTIŞMALARA NEDEN OLUYOR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin sınır ihlali yaparak Japonya karasularına girdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin sınır ihlali yaparak Japonya karasularına girdi - Son Dakika Dünya

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