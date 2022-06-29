İki çocuğa sıcak yuva veren aile bu kez kız çocuk için gönüllerini açacak - Son Dakika
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İki çocuğa sıcak yuva veren aile bu kez kız çocuk için gönüllerini açacak

29.06.2022 13:40

Karaman'da bir çift, sahiplendikleri iki erkek evlatlarının ardından bir kız çocuğunun daha koruyucu ailesi olabilmek için gün sayıyor.

Karaman'da bir çift, sahiplendikleri iki erkek evlatlarının ardından bir kız çocuğunun daha koruyucu ailesi olabilmek için gün sayıyor.

Özgül ile Kemal Ergün çifti, 34 yıllık evliliklerinden çocuk sahibi olamayınca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurarak 15 yıl önce 1 yaşındaki erkek çocuğu evlat edindi.

Bir süre sonra çocukları "yalnız kalmasın" düşüncesiyle şimdi 10 yaşında olan başka bir erkek çocuğunun da 5 yıl önce koruyucu ailesi olan çift, şimdi bir kız çocuğunu daha sahiplenmek için başvuruı yaptı.

Kız çocuklarını sabırsızlıkla bekleyen Özgül Ergün (52), AA muhabirine, 16 yaşındaki oğluyla ilk annelik duygusunu tattığını söyledi.

Oğlu biraz büyüdükten sonra kendisine evlatlık olduğunu anlattıklarını aktaran Ergün, "Oğlumla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ettik, sevgi evlerini gezdik. Orada müdür bey oğluma, 'Sana bir kardeş verelim mi?' teklifinde bulundu. Oğlum, 'olur' deyince biz de kabul ettik. Böylece ikinci oğlumu koruyucu aile olarak aldık. Öz kardeş gibiler. Çok mutlular, hep beraberiz. Anne baba olarak onlar için yaşıyoruz. Onlar evimizin neşeleri. Onlar olmadan ne yaparız düşünmek bile istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Soframıza bir tabak daha koymaya hazırız"

Ergün, iki çocuğunun artık büyüdüğünü, onlarla güzel vakit geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Küçük oğlum bir kız kardeşi olmasını istedi. Biz de koruyucu aile olmak için başvuruda bulunduk, bekliyoruz. Bir kız çocuğuna koruyucu aile olacağız. Bu fikrimize çevremiz de destek verdi. Sıramızı bekliyoruz. Soframıza bir tabak daha koymaya hazırız. Onlara sevgimizi vereceğiz. Daha da mutlu olacağımıza inanıyoruz. Erkek çocuk sevgisini tattık. Şimdi kız çocuğu sevgisini tatmak istiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından örnek aile gösteriliyoruz. Eşimle koruyucu aile olmanın önemini anlatmaya devam edeceğiz. Herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu çocukların hiçbir eksiği yok. Devletimiz tarafından onların her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Ama sevgiye ihtiyaçları var. Aileler bunları görsün, onlara can yoldaşı olsun. Onlara sevgilerini versinler."

"Onlarsız bir yaşam düşünemiyoruz"

Kemal Ergün (55) ise severek evlendiği eşiyle, yıllar geçmesine rağmen çocuk sahibi olamadıklarını dile getirdi.

Birçok tedavi yöntemi denediklerini, 6 defa tüp bebek uygulaması yaptırdıklarını anlatan Ergün, "Olmadı, nasip değilmiş. Çocuklarımız çok iyi geçiniyor. Onlarsız bir yaşam düşünemiyoruz. Biz evlat edinmekte çok geç kalmışız. Keşke daha önce evlat edinseydik." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki çocuğa sıcak yuva veren aile bu kez kız çocuk için gönüllerini açacak - Son Dakika

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