İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika
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İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi

26.02.2022 21:04
İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi

İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi Ankara'da iki çocuğu ile doğalgazdan zehirlenen 34 yaşındaki Döndü Batmaz, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi

YOZGAT - Ankara'da iki çocuğu ile doğalgazdan zehirlenen 34 yaşındaki Döndü Batmaz, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle iki çocuğu ile birlikte zehirlenerek hayatını kaybeden anne Döndü Batmaz'ın cenazesi memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesi İsafakılı köyünde toprağa verildi.

Batmaz'ın cenaze namazı akşam namazının ardından İsafakılı köyü meydanında kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Batmaz, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Batmaz'ın yakınları ve köylüler katıldı.

İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi
İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi
İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi
İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi
İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden ölen anne Batmaz, Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika


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