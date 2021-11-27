İki çocuğu ve eşini Keçiören'deki patlamada kaybeden kadının tek tesellisi karnındaki bebeği - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nda eşiyle iki çocuğunu kaybeden 7 aylık hamile Irak uyruklu Zianah Al Wahab, hastaneden taburcu edildikten sonra yerleştiği kardeşinin evinde bebeğinin dünyaya gözlerini açacağı günü bekliyor.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki apartmanın giriş katında 18 Kasım'da mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Anne Zianah Al Wahab ise hastanedeki tedavisinin ardından kardeşi Abdülaziz Al Wahab'ın yanına yerleşti.

7 aylık hamile Al Wahab, patlamanın olduğu gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çocuklarına su getirmek için mutfağa gittiği anda patlamanın gerçekleştiğini ifade eden Al Wahab, "Kocam ile oğlum uyuyordu. Birden güçlü bir ses duydum ve ortamı ışık kapladı." dedi.

Patlamanın etkisiyle duvarların üzerine yıkıldığını ve çok korktuğunu belirten Al Wahab, ilk olarak aklına çocuklarının geldiğini, üzerindeki yıkıntılardan kurtularak zorla da olsa çocuklarına doğru gitmeye çalıştığını aktardı.

Dışardan yardıma koşanların sesinin geldiğini ifade eden Al Wahab, "Ben buradayım, diye sesimi duyurmaya çalıştım. Başımın üzerinden taşları kaldırdıklarında rahat nefes almaya başladım." diye konuştu.

Çocuklarını kaybettiği için yaşadığı üzüntüyü anlatan Al Wahab, karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, bununla teselli bulduğunu söyledi.

Al Wahab, ağrıları olmasına rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu, devlet yetkililerinin kendisini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Abdülaziz Al Wahab ise ailesini kaybeden kardeşinin kendilerinin yanında yaşamaya başladığını söyledi.

Eniştesini ve yeğenlerini kaybetmekten dolayı çok üzüntülü olduklarını kaydeden Abdülaziz Al Wahab, tedavi sürecinde hastane çalışanlarının yoğun çaba harcadığını ve yetkililerin ziyaretleriyle acılarının biraz da olsa hafiflediğini dile getirdi.

Keçiören Kızlarpınarı Caddesi'nde bulunan Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım saat 22.55'te meydana gelen patlamanın etkisiyle binanın bir bölümü çökmüş, Irak uyruklu baba Muhammed Kılı ve 2 yaşındaki kızı Melek Kılı hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan Husame Kılı ise tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat etmişti.