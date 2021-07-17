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İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu - Son Dakika

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu

17.07.2021 14:00

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde çocukları taciz ettiği iddia edilen kişiye çocukların ailesi ve sokak sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı. Araya girenlerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtulan şüpheli, polis ekiplerine teslim edilirken, şüphelinin sorgulanmasına devam edildiği bilgisi aktarıldı.

Dün gece saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda erkek kuaföründe çırak olarak çalışan iki erkek çocuk, aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Çocukların aileleri ve sokak sakinleri tarafından taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı. Araya girenler sayesinde linç edilmekten kurtarılan şüpheli, iki bina arasındaki boşluğa alındı.

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EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri taciz şüphelisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.

"MÜSTEHCEN YERLERİNE DOKUNDUĞUNU DUYUNCA TUHAFIMIZA GİTTİ"

Taciz şüphelisini linç girişiminden kurtaran sokak sakinlerinden Murat Ay, "Küçük kardeşimizin bir gün önce taciz edildiğini duyduk. Kardeşimiz geldi olayı bize anlattı. 'Bir tane adam var bizi eliyle taciz ediyor, masaj yaptırıyor' dedi. Çocuktur seviyordur diye düşündük ama müstehcen yerlerine dokunduğunu duyunca tuhafımıza gitti. Çocuklara işten kaçta çıkıyorsunuz, babandan gizli bir saat takılalım demiş. Kuaförün önüne geldiğinde olaylar çıktı. Baktık linç edilecekti. Sağduyulu bir şekilde adamı bir kenara çektik, emniyet güçlerine tacizciyi teslim ettik." dedi.

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu

Yıldıztepe, Bağcılar, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu - Son Dakika


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