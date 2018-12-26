İki Çocuğunu Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davasında Karar

Bağcılar'daki evinde 5 aylık kızı ve 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Hatice Tiryaki'nin yargılandığı dava karara bağlandı.

Bağcılar'daki evinde 5 aylık kızı ve 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Hatice Tiryaki'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Suça karşı cezai sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle tutuklu sanık Hatice Tiryaki'ye akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verildi.



Bağcılar'daki evinde 4 Şubat'ta, 5 yaşındaki oğlu Muhammed ile 5 aylık kızı Rabia'yı boğarak öldüren Hatice Tiryaki'nin yargılandığı davanın son duruşması görüldü. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık anne Hatice Tiryaki ve taraf avukatları katıldı.



Karara bağlanan davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık anne Hatice Tiryaki'nin "psikotik belirtili ağır depresif nöbet" geçirdiğini ve bu nedenle çocuklarını öldürdüğünü belirtti. Mütalaaya göre, sanığın akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbirleri olan bir sağlık kurumuna gönderilmesi talep edildi.



Sanık anne Hatice Tiryaki'ye söz verilmesi üzerine, "Ben depresyondaydım. Psikolojim bozuktu. Kasten, bilerek öldürmedim. Çok pişmanım" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hatice Tiryaki'ye ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, sanığın koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını ve bir sağlık kurumuna gönderilmesini kararlaştırdı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Oyuncu Chow Yun-fat, 722 Milyon Dolarlık Servetini Hayır Kurumlarına Bağışlayacağını Açıkladı

Azmettirici Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Benden Şikayetçi Olmayın

Şarkıcı Hande Yener'in Tacizcisi Akıl Hastanesinde Tedavi Edilecek

Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü