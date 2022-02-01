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İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı

01.02.2022 18:56

İstanbul'un Güngören ilçesinde iki çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan anneyi hafriyat kamyonuyla ezen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık avukatı, müvekkilinin olay yerini terk etmesi hakkında "Olay yerini terk etmesinin sebebinin kendisinin Suriye vatandaşı olmasından dolayı çevrede bulunan vatandaşlardan baskı görme korkusudur" açıklamasını yaptı.

Güngören'de dün sabah meydana gelen olayda iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş, yabancı uyruklu S.E.H.'nin sürdüğü hafriyat kamyonunun altında kalmıştı. Olayın üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy 6.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"İNSANLARA ÇARPTIĞIMI FARK ETMEDİM"

Şüpheli S.E.H., nöbetçi mahkemedeki verdiği ifadesinde, "Tır ile seyir halindeyken şeridin boşaldığını gördüm. Aracımla hareket ederken insanlara çarptığımı fark ettim. Kesinlikle onları görmemiştim, sola döneceğim esnada sinyal vermemiştim ancak aynamı kontrol etmiştim. Olay sebebiyle pişmanım, kaza sonrası araçtan inince maktulü aracın altında görmem üzerine korktum ve olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra patronumu arayarak olaydan bahsettim" diyerek serbest bırakılmasını talep etti.

"KAÇMASININ SEBEBİ BASKI GÖRME KORKUSU"

Sanık avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyleyerek, "Müvekkil 18 yaşından beri kamyon ve tır şoförlüğü yapmıştır, bu sebeplerle tecrübelidir, delilleri karartma ihtimali yoktur. Olay yerini terk etmesinin sebebinin kendisinin Suriye vatandaşı olmasından dolayı çevrede bulunan vatandaşlardan baskı görme korkusudur" diyerek olayın basit taksir kapsamında olduğunu ifade etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli S.E.H., ifadesinin ardından Bakırköy 6.Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sulh Ceza Hakimliği, Suriye, Sulh, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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