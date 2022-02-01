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İki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneyi ezen kamyon sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

İki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneyi ezen kamyon sürücüsü tutuklandı

01.02.2022 16:56
İki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneyi ezen kamyon sürücüsü tutuklandı

İstanbul Güngören'de iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneyi hafriyat kamyonuyla ezen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Güngören'de iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneyi hafriyat kamyonuyla ezen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli hakimlikteki ifadesinde, "Kesinlikle onları görmemiştim" dedi.

Güngören'de dün sabah meydana gelen olayda iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş, yabancı uyruklu S.E.H.'nin sürdüğü hafriyat kamyonunun altında kalmıştı. Olayın üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"ARACIMLA HAREKET EDERKEN İNSANLARA ÇARPTIĞIMI FARK ETTİM"

Şüpheli S.E.H., nöbetçi mahkemedeki verdiği ifadesinde, "Tır ile seyir halindeyken şeridin boşaldığını gördüm. Aracımla hareket ederken insanlara çarptığımı fark ettim. Kesinlikle onları görmemiştim, sola döneceğim esnada sinyal vermemiştim ancak aynamı kontrol etmiştim. Olay sebebiyle pişmanım, kaza sonrası araçtan inince maktulü aracın altında görmem üzerine korktum ve olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra patronumu arayarak olaydan bahsettim" diyerek serbest bırakılmasını talep etti.

"OLAY YERİNİ TERK ETMESİNİN SEBEBİ VATANDAŞLARDAN BASKI GÖRME KORKUSUDUR"

Sanık avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyleyerek, "Müvekkil 18 yaşından beri kamyon ve tır şoförlüğü yapmıştır, bu sebeplerle tecrübelidir, delilleri karartma ihtimali yoktur. Olay yerini terk etmesinin sebebinin kendisinin yabancı uyruklu olmasından dolayı çevrede bulunan vatandaşlardan baskı görme korkusudur" diyerek olayın basit taksir kapsamında olduğunu ifade etti.

Şüpheli S.E.H., ifadesinin ardından Bakırköy 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sema Demir/ İHA)

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İstanbul, Sulh, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneyi ezen kamyon sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


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