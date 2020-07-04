İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi - Son Dakika

İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi

İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi Elazığ'da bir köyde ikamet eden 2 çocuk annesi, hobi olarak bahçesindeki bitkilerden faydalanarak başladığı sabun üretiminde yaklaşık 50 çeşit ürün ortaya koydu Elazığ'da bir köyde 2 çocuk annesi ev...

İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi

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Elazığ'da bir köyde ikamet eden 2 çocuk annesi, hobi olarak bahçesindeki bitkilerden faydalanarak başladığı sabun üretiminde yaklaşık 50 çeşit ürün ortaya koydu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde 2 çocuk annesi ev hanımı bahçesini üretim merkezi haline getirdi, kendi yetiştirdiği bitkilerden yaklaşık 50 farklı doğal sabun yaparak, Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.

Elazığ merkeze bağlı Yedigöze Köyü'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, yaklaşık 4 yıl önce hobi olarak köydeki evlerinin bahçesinde topladığı bitkilerden doğal sabunları üretmeye başladı. Zamanla işini geliştiren Bahçeci, doğal ve soğuk yöntemle elmalı, havuçlu, ballı, narlı, üzümlü ve çam katranı gibi bir çok üründen yaklaşık 50 çeşit sabun elde etti. Ev hanımıyken böyle bir işe kalkışıp başarılı olan 28 yaşındaki Bahçeci, şimdilerde sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına sabun satmaya başladı.Pamdemi sürecinde vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini belirten girişimci Bahçeci, siparişlere yetişmekte zorlandığını aktardı.

Hobi olarak başladığı işin zamanla ticarete dönüştüğünü anımsatan 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci (28), " Doğal sabunlara evde hobi olarak başladım. İlk önce evde ne yapabilirim diye başladım. Hobi olarak bu işe başladıktan sonra ilk olarak ben kullandım ve yakın çevreme kullandırttım. Bayağı bir etkilerini gördükten sonra neden üründen daha çok insan faydalanmasın, diye düşündüm ve bu işin ticaretini yapmaya karar verdim. Öncelikle ürünlerimiz tamamen doğal, herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Kendi bahçemizden yetiştirdiğimiz bitkileri de kullanıp hammaddemiz olan zeytinyağını da İskenderun'dan getirtiyoruz" dedi.

"50'ye yakın sabun çeşidimiz mevcut"

Yaptığı sabun çeşitleri hakkında bilgi veren Bahçeci, " Üretimini yaptığım doğal sabun, soğuk yöntemle yapılan bir sabun. İki çeşit yapılan sabun var. Kaynatılarak yapılan sabunda, benim kullandığım ürünler kullanılmadığı için daha çok doğal ve soğuk yöntem tercih ediliyor. Hem bahçemizde yetiştirdiğimiz bitkilerden elde ederek hem de hammaddesini başka şehirden elde ederek getirttiğimiz ürünlerle çalışıyorum. Bıttım ve eşek sütü sabunları, en çok favori olan sabunlardır. Bunun dışında elmalı, havuçlu, keçi sütlü, ballı, narlı üzümlü, çam katranı sabunları üretiyorum. 50'ye yakın sabun çeşidimiz mevcut" diye bilgi verdi.

Yenilebilen her şeyden sabun ürettiğine dikkat çeken Bahçeci, " 'Yemediğiniz hiçbir şeyi yüzünüze sürmeyin' diye bir söz vardır. O yüzden bizim yaptığımız bütün ürünler, yenilebilen ürünlerdir. Tamamen doğal, insanlar da etkisini gördükleri için bu pandemi sürecinde de ilgi gösterdi. Çünkü insanlar artık kimyasal olmayan doğal ürünler tercih ediyor. Faydasını gördükten sonra yoğun bir talep oluştu" diye konuştu.

"Şuan Türkiye'nin her yerine gönderiyorum"

Kadının her şeyi başarabileceğine dikkat çeken Bahçeci,"Aslında hiçbir destek ve birikimim olmadan kendi irademle, kendi gücümle bir şeyler üretmeye başladım. Evde üretim yapıp, sosyal medya hesaplarımdan da satışlarımı gerçekleştiriyorum. Böyle bir tepki ve etki ile karşılaşacağımı düşünmemiştim. Şuan Türkiye'nin her yerine kargo gönderimi yapıyorum. Ancak buraya kadar başarabildim. Gerçekten buradan daha büyük bir desteğe ihtiyacım olursa veya daha büyük bir işletme yeri sahibi olup daha çok insana ulaşmak isterim. Bir kadın girişimci olarak tüm kadınlara sesleniyorum, eğer kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin, güvensin ve inansın"diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:04 Kaynak: İHA

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