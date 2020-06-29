İki çocuk annesi kadın evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Burdur'da 35 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Olay, merkez Konak Mahallesi Oğuz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında Ümmü Özdemir Mengi'nin yaşadığı evden silah sesi geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Ümmü Özdemir Mengi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak eve gelen Mengi'nin annesi sinir krizi geçirdi. İki çocuk annesi Mengi'nin cenazesi, nöbetçi savcının incelemesi sonrasında Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR