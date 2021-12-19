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İki çocuk annesi kadın, kaybolduktan 7 gün sonra elektrik direğinin altında ölü bulundu - Son Dakika

İki çocuk annesi kadın, kaybolduktan 7 gün sonra elektrik direğinin altında ölü bulundu

19.12.2021 16:43
İki çocuk annesi kadın, kaybolduktan 7 gün sonra elektrik direğinin altında ölü bulundu

Diyarbakır'da biri 3 aylık, diğeri 4 yaşındaki çocuklarını evde yalnız bırakıp evden ayrılan kadından 7 gündür ses seda yoktu. İki çocuk annesi kadının cansız bedeni evine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki elektrik direğinin altında bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çiçek, 6 yıllık eşi Şerifa Çiçek'ten 12 Aralık'tan beri haber alamadığını söyledi. Kızı Esma'nın (4) telefon ile kendisini araması ile işten izin alarak eve dönen Mehmet Çiçek, 3 aylık oğlu Enes ile kızını yalnız başına bulduğunu belirtti. Eşinin cep telefonunu kızına verip, evden ayrıldığını öğrenen Çiçek, yakınlarına durumu bildirdi.

Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın, elektrik direğinin altında ölü bulundu

İKİ ÇOCUK ANNESİ KADIN HER YERDE ARANIYORDU

Mahallede eşini arayan Çiçek, sonuç alamayınca da polise haber verdi. Polis ekipleri, kayıp Şerifa Çiçek'in bulunması için çalışma başlattı.

ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA BULUNDU

Şerifa Çiçek'in evine yaklaşık 10 kilometre mesafede Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına bakım ve onarım için gelen ekipler, elektrik direğinin altında bir kadının hareketsiz yattığını gördü.

Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, cesedin Şerifa Çiçek'e ait olduğu belirlendi. Çiçek'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

İki çocuk annesi kadın, kaybolduktan 7 gün sonra elektrik direğinin altında ölü bulundu

Mehmet Çiçek, Diyarbakır, Yenişehir, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki çocuk annesi kadın, kaybolduktan 7 gün sonra elektrik direğinin altında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki çocuk annesi kadın, kaybolduktan 7 gün sonra elektrik direğinin altında ölü bulundu - Son Dakika
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