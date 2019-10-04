Son Dakika Haberleri: İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı
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İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı

1 saat önce

Küçükçekmece'de iki çocuk annesi kadının halı silkeleme için çıktığı çatıdan kendini aşağı bıraktı. Olay yerine gelen kadının kocası, eşini yerde görünce sinir krizi geçirdi.

Küçükçekmece'de iki çocuk annesi kadının halı silkeleme için çıktığı çatıdan atladığı iddia edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

Olay, Küçükçekmece'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya 32 yaşındaki iki çocuk annesi Gülizar C. halı silkeleme için oturduğu dört katlı apartmanın çatısına çıktı. Buradan kendini aşağıya bıraktığı iddia edilen kadını görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KOCASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu kadının ailesine bildirdi. Olay yerine gelen kadının kocası eşini yerde görünce sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Gülizar C.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı
Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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