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İki çocuk annesi kadının feci ölümü

17 dakika önce

İki çocuk annesi kadının feci ölümüİSTANBUL - Küçükçekmece'de iki çocuk annesi kadın halı silkme bahanesiyle çıktığı çatıdan atladığı iddia edildi.

İki çocuk annesi kadının feci ölümü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki çocuk annesi kadın halı silkme bahanesiyle çıktığı çatıdan atladığı iddia edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay Küçükçekmece'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya 32 yaşındaki iki çocuk annesi Gülizar C. halı silkme bahanesiyle oturduğu dört katlı apartmanın çatısına çıktı. Buradan kendini aşağıya bıraktığı iddia edilen kadını görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken durumu kadının ailesine bildirdi. Olay yerine gelen talihsiz kadının kocası eşini yerde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Gülizar C.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki çocuk annesi kadının feci ölümü

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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