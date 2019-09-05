Son Dakika Haberleri: İki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavga
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İki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavga

4 saat önce

Sinop'taki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavga, System.String[]

Sinop'taki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kent merkezi Gazi Caddesi'nde önceki gece meydana gelen, iki çocuk annesi Gülşah K'nın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya yönelik Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheliden Görkem C. hastanedeki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

Görkem C, çıkarıldığı mahkemece, "adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

Diğer zanlı Barış Can Ö'nün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Barış Can Ö. ile Görkem C. arasında önceki gece Gazi Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etmiş, açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Görkem C'nin arkadaşı iki çocuk annesi Gülşah K. ile F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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