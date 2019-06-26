İki çocuk annesi, kendini astı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Gülay E. (45), evinin salonunda kendini tavana asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde Gülay
E. (45), evinin salonunda kendini tavana asarak yaşamına son verdi.
Hacıkaplanlar Mahallesi 1069 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan ev hanımı, evli ve 2 çocuk annesi Gülay E., evinin salonunda iple kendini astı. Yakınları, bugün saat 13.00 sıralarında eve geldiklerinde, Gülay E.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine eve gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülay E.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Gülay E.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Gülay E.'nin bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürüldü. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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