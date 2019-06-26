Son Dakika Haberleri: İki çocuk annesi, kendini astı
Son Dakika Güncel Haber

İki çocuk annesi, kendini astı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Gülay E. (45), evinin salonunda kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

İki çocuk annesi, kendini astı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Gülay E. (45), evinin salonunda kendini tavana asarak yaşamına son verdi.
Hacıkaplanlar Mahallesi 1069 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan ev hanımı, evli ve 2 çocuk annesi Gülay E., evinin salonunda iple kendini astı. Yakınları, bugün saat 13.00 sıralarında eve geldiklerinde, Gülay E.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine eve gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülay E.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Gülay E.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gülay E.'nin bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
Pamukkale, Denizli, Gülay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü Gemlik Kaymakamı İnan'ın 2 oğlu bıçaklandı, 1 oğlu darbedildi (2) Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada! Gemlik Kaymakamı'nın kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 19:01:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki çocuk annesi, kendini astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]