İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor - Son Dakika
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İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor

03.03.2022 23:06

İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor Hem eğitim görüyor, hem de para kazanıyor Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Aslı Badem Çala, elektrikli ev aletleri bakım ve onarım teknisyeni olarak eğitim gördüğü tamir atölyesinde hem para kazanıyor hem de...

İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor

Hem eğitim görüyor, hem de para kazanıyor

MALATYA - Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Aslı Badem Çala, elektrikli ev aletleri bakım ve onarım teknisyeni olarak eğitim gördüğü tamir atölyesinde hem para kazanıyor hem de eğitimini sürdürüyor.

Elektrikli ev aletleri bakım ve onarım teknisyeni olan Aslı Badem Çala, Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir çamaşır ve bulaşık makinesi tamir atölyesinde hem para kazanıyor hem de eğitimini sürdürüyor.

İşini severek yaptığını vurgulayan Aslı Badem Çala, "İşimi çok seviyorum aynı zamanda 12'nci sınıf öğrencisiyim, Merkezi Eğitim Merkezi'nde okuluma devam ediyorum" dedi

"Erkekler yapabiliyorsa biz kadınlar da yapabiliriz"

Hitap ettikleri kesimin ağırlıklı olarak bayanlardan oluştuğunu kaydeden Çala, "Evlerde genelde beyaz eşyaları kullanan kadınlar, bende dedim ki neden erkekler bu işi yapabiliyor da biz yapamıyoruz. Müşterilerimin ekseriyeti kadın, bu nedenle de gece saatlerinde de arızaya gidebildiğimde oluyor. Rahat bir şekilde oturup sohbetimizi edebiliyoruz, istediğim saatte girip çıkabiliyorum" ifadelerini kullandı

"Hem okuluma devam ediyorum hem de para kazanıyorum"

Öğrenmenin yaşının olmadığını ve bu nedenle de sahada çalışarak kendini geliştirdiğini belirten Aslı Usta, hedefinin ise kadın elaman yetiştirmek ve kendi iş yerini açmak olduğu söyledi.

Kadınların ön yargılı olmamasına dikkat çekerek Aslı Badem Çala'nın performansından memnun olduğunu ifade eden atölye işletmecisi Hüseyin Akay ise Çala'ya destek oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Aslı Badem Çala'nın aynı zamanda da başarılı bir öğrenci olduğuna değinen Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim'de, atölyesinde bayan istihdamı sağladığı için işletme sahibi işletmecisi Hüseyin Akay'a teşekkür ettiklerini belirtti.

İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor
İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor
İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor

YORUMLAR
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Hüseyin Akay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor - Son Dakika


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