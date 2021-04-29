İki çocuk babası şahıs evinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

İki çocuk babası şahıs evinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu
29.04.2021 16:30
İki çocuk babası şahıs evinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu Zonguldak'ta bir şahıs, evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü bulundu.
İki çocuk babası şahıs evinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir şahıs, evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü bulundu.
Olay Çaydamar Mahallesi Ahmet Kışlalı caddesinde meydana geldi. Zonguldak'ta evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ozan Kara evinde kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Yakınları tarafından verilen ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası 42 yaşındaki Ozan Kara'nın cesedi otopsi işlemleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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