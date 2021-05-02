KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER - Son Dakika

KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER

02.05.2021 15:44

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini bayılana kadar döven 2 çocuğun, ertesi gün tekrar gelip, bu defa kapıya sıkıştırdıkları ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini bayılana kadar döven 2 çocuğun, ertesi gün tekrar gelip, bu defa kapıya sıkıştırdıkları ortaya çıktı. O anların işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Kafeteryanın işletmecisi Gökben Kırdı, yaşananları "Sabah geldiğimde ortalık darmadağındı. Sokak köpeğinin içeri girdiğini düşündüm ancak içeride insan dışkısı vardı. Hırsız girebileceğini tahmin ettim. Güvenlik kamerasını incelediğimde, iki çocuğun 'Çirkin' adını verdiğimiz siyah renkli sokak kedisine, kütükle ve kedi yuvasıyla vurduklarını gördüm. Şoke oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Çirkin'i içeriye aldım, tüm gece onu izledim. Kusma, kanama gibi bir şey yaşamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hayvan polislerine ihbarda bulundum. Ertesi gün de güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabımdan paylaştım. Kamera kayıtlarını incelediğimde, kediyi dövdükleri gecenin sabahı çocukların tekrar kafeye geldiğini ve kedinin kaçmaması için kapıya sıkıştırdıklarını gördüm. Sabah gelip, işkencelerine devam etmek istemişler" dedi.

"Bunu yapanların çocuk olmaları çok üzücü" diyen Kırdı, şöyle devam etti:

"Bu çocukların mutlaka psikolojik tedaviye ihtiyaçları var. Çünkü psikolojileri bozuk ve birilerini öldürmeye meyilli kişiler. Çocukluğunda hayvanları öldürerek, işkence yaparak bu suça başlıyorlar. Bu çocukların mutlaka bir psikolojik destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya üzerinden çocukları linç edecek duruma gelen pek çok kişi yorumda bulundu. Ben bu çocukların topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor."

KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER
KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER

Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER - Son Dakika


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