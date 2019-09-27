Son Dakika Haberleri: İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı
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İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.D.(20) ve Y.D.(16), tutuklandı.

İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.D.(20) ve Y.D.(16), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde meydana geldi. Motosiklet ile Ahmet Uslu'ya ait eve gelen 2 kişi, 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalarak kaçtı. Jandarma ekipleri, evin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.D. ve Y.D., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.D. ve Y.D., tutuklandı.

İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:42 Kaynak: DHA
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