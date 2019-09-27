İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.D.(20) ve Y.D.(16), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde meydana geldi. Motosiklet ile Ahmet Uslu'ya ait eve gelen 2 kişi, 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalarak kaçtı. Jandarma ekipleri, evin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.D. ve Y.D., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.D. ve Y.D., tutuklandı.