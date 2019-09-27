Son Dakika Haberleri: İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı
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İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalan O.D. (20) ve Y.D. (16), jandarma ekiplerince yakalandı.

İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalan O.D. (20) ve Y.D. (16), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

?Olay, dün sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Motosikletle Ahmet Uslu'nun evine gelen 2 kişi, 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalıp kaçtı. Durumu fark eden Uslu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince evin güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Jandarma ekipleri hırsızlığı O.D. ve Y.D.'nin yaptığını belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.D. ve Y.D., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.D. ve Y.D., tutuklandı.

Ahmet Uslu, Jandarma, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:59 Kaynak: DHA
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