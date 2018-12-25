Son Dakika Haberleri: İki Dağcı Süphan Dağı'na Tırmandı

İki Dağcı Süphan Dağı'na Tırmandı

1 saat önce

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 2 dağcı, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

İki Dağcı Süphan Dağı'na Tırmandı, System.String[]
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 2 dağcı, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Dağcılar zirvede, 'Başka Van Gölü yok, Van Gölü mavi ve temiz kalsın' pankartı açtı.

Van'dan gelen  İsmail Demir ile  Diyarbakır'dan gelen  Mehmet Fatih Aktürk, ilçeye bağlı Kışkılı köyünden 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, 1 metreyi aşan kar ve rüzgara rağmen, tırmanışı başarıyla tamamladı. Demir ve Aktürk zirvede, 'Başka Van Gölü yok, Van Gölü mavi ve temiz kalsın' pankartı açtı.

Dağcılardan Mehmet Fatih Aktürk, "Kar ve soğuk havaya rağmen tırmanışımızı başarıyla gerçekleştirerek 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve yaptık. Bizim için gerçekten güzel bir tırmanış oldu. Bu tırmanışımız Süphan Dağı'na ikinci kış tırmanışımız oldu. Daha önce çeşitli dağlara da tırmanışlar yaptık, fakat hiçbir dağ, Süphan Dağı'na yaptığımız tırmanışın yerini tutmuyor. Hem güvenlik açısından, hem de çevredeki insanların ilgi ve alakalarından dolayı özellikle Süphan Dağı'nı tercih ediyoruz. Tekrar Süphan Dağı'nda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm dağcı arkadaşlarımıza Süphan Dağı'na gelip, bu güzellikleri yaşamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:08 Kaynak: DHA

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