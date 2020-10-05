İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptı - UŞAK - Son Dakika

İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptı - UŞAK

Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nda bulunan cam terastan iki dağcı iple iniş yaptı.

Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nda bulunan cam terastan iki dağcı iple iniş yaptı.

Dağcılık sporuyla ilgilenen öğretmen Kemal Macit ile özel bir hava yolu şirketinde uçuş harekat uzmanı olarak çalışan Cihat Yiğit, kanyondaki cam terastan yaklaşık 80 metre aşağıya iniş gerçekleştirdi.

Kanyonda Macit ve Yiğit'in inişini izleyen ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Dağcıların inişini takip eden Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanyonun turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İki dağcının cam terastan iple inişi başarılı şekilde gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, "Umarım bu bir başlangıç olur. Bundan sonra da kanyonumuzun doğa turizmi ve sporları açısından bir odak noktası haline gelmesini ümit ediyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı kanyonumuza davet ediyorum." dedi.

İlk kez 80 metre yükseklikten iniş yaptığını dile getiren Kemal Macit, "Bu sporları yapan kişiler olarak her zaman daha yükseğinden ve daha büyüğünden inmeyi hedefliyoruz. Bu sporla ilgilenen tüm arkadaşlarıma Ulubey Kanyonu'nu tavsiye ediyorum. Cam terastan son derece eğlenceli ve keyifli bir iniş yapabilirler." diye konuştu.

Cihat Yiğit ise kanyonun doğa harikası bir yer olduğunu, iniş esnasında çok keyifli anlar yaşadıklarını ifade etti.

İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptı - UŞAK
İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptı - UŞAK
İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptı - UŞAK
İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptı - UŞAK

Ulubey, Atama, Uşak, Cam, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptı - UŞAK - Son Dakika


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