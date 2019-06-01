Son Dakika Haberleri: İki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

İki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki eve düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen F.H. ve M.H'yi gözaltına aldı.
Polis, evde bomba eğitimli köpeklerle arama yaptı, dijital malzemelere el koydu.
Şüphelilerin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına savaştığı, örgütün bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları iddia edildi.
Kaçak yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen ve Suriye'de terör örgütü adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ele geçirilen zanlıların, bombalı eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen F.H. ve M.H. tutuklandı.
İki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:54 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK "kısıtlı seçmen" listesine aldı FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]