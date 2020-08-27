İki defa virüse yakalandı, babasını kaybetti - Son Dakika

İki defa virüse yakalandı, babasını kaybetti

YALOVA - Yalova'da yaşayan ve yaklaşık 4 ay önce yendiği yeni tip korona virüse (Covid-19) gittiği taziyede 5 aile ferdi ile birlikte tekrar yakalanan Mehmet Seziş (57), aynı hastalıktan kaybettiği babasının acısını yüreğinde yaşıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında rahatsızlanarak Yalova Devlet Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan testte Covid-19'a yakalandığı belirlenen otobüs şoförü Mehmet Seziş, bir süre hastanede tedavi gördü. Evinde geçirdiği 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlığına kavuşan Seziş, Temmuz ayında kaybettiği kuzeninin taziyesi için ailesiyle beraber Bursa'ya gitti.

Taziyeden döndükten sonra rahatsızlanan Seziş, yeniden aynı hastalığa yakalandı. Seziş ile birlikte Covid-19 teşhisi konulan babası Mehmet Ali Seziş(87), annesi, eşi, oğlu ve gelini de tedavi altına alındı. Tedavi gören Seziş ailesinde baba Mehmet Ali Sezişhayatını kaybederken, diğer aile fertleri hastalıktan kurtulmayı başardı. Seziş, yaşadığı zor süreçle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların ikinci defa hastalığa yakalanma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Hastalıktan kurtulduktan sonra ikinci kez hastalanmayacağı kanaatinde olduğunu belirten Seziş, "Ben temmuz ayında çok ağır geçirdim. İkinciye olmam diye hesap ettim. Vatandaşlar rahat davranıyor. Sakın rahat davranmasınlar. Birinciye oldum, ikinciye olmam demesinler. Olmaz diye bir kaide yoktur. Hastalık geziyor. Gizlidir, sinsidir . İkinciyi ben çok ağır geçirdim. Arkadaşımız sayesinde beni İzmit Umuttepe Tıp Fakültesine götürdüler. 12 gün orada tedavi süreci yaşadım. 12 gün sonra beni taburcu ettiler. İkinciye tekrar gittim, tahlilimi verdim. Tahlilimi verdikten sonra benim tahlilim negatife döndü" diye konuştu.

Hastalık sürecinin çok zor olduğunu vurgulayan Seziş, şunları kaydetti:

"Babamı, canımı benden aldı. Bu hastalık benim en güzel varlığımı, değer verdiğim insanı, babamı aldı. Bursa'ya taziyeye gittik. Bursa dönüşü babam, annem, hanımım, gelinim ve oğlum bu hastalığa yakalandı. Benim ikinci hastalığım buradan başladı zaten. Şimdi çok şükür iyiyim."

Seziş, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Mesafe ve maske çok önemlidir. Yürümeyecek kadar halsiz, yorgundum. Bacaklarım yok gibiydi. Tıp Fakültesine kendimi zor attım. Arkadaş beni sırtına alarak götürdü hastaneye. Hemen yatırdılar alt kata. Test yaptılar. Allah'a şükür 4. gün gözümü açtım, kendime geldim. Her geçen gün iyileştim. Tedavi sürecim iyi geldi. Hocalarımızdan, doktorlarımızdan Allah razı olsun."

Yataktayken bir daha ayağa kalkamayacağını düşündüğünü dile getiren Seziş, "Ben açık ve net söylüyorum. Hastaneden çıkamayacak gibi hissettim. Sonuçta kötüsün ve bir yanda baban hastanede yatıyor. Annem, eşim, gelinim, oğlum hasta. Hepsi bir arada. Stres, depresyon, insana çok ağır şeyler yaşatıyor" dedi.