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İki destek paketine ilk katılan İş Bankası
17 dakika önce
Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketlerine katılacağını açıklayan ilk banka Türkiye İş Bankası oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:49
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