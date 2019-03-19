İki dev köprü birbirine bağlandı
39 dakika önce
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü açıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:15
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