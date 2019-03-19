Son Dakika Haberleri: İki dev köprü birbirine bağlandı

İki dev köprü birbirine bağlandı

39 dakika önce

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü açıldı.

İki dev köprü birbirine bağlandı, System.String[]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü açıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:15 

Ekonomi
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