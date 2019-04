İki Devletli Çözüm İçin Herkesten Çok İsrail'in Adım Atması Gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in, son bulan seçimlerin ardından popülizmi bir kenara bırakması ve saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini belirterek "Bir an önce iki devletli çözüm için herkesten çok İsrail'in adım atması gerekiyor." dedi.



Çavuşoğlu, NTV'de televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Çavuşoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından sonuçların çok yakın olduğu yerlerde itiraz edilmesinin doğal olduğunu vurgulayarak "Herhangi bir partinin seçim sonuçlarına itirazını gayridemokratik bulmak doğru değildir." ifadesini kullandı.



Tüm demokratik sistemlerde yeniden sayma talebinin hak olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, nihai karara saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.



Çavuşoğlu, seçim sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamaların objektif olmadığını ifade ederek seçimlerin genel anlamda demokratik ve şeffaf olduğunu söyledi.



"Demokrasiye inandığını söyleyen bir AB'nin de sorumlu bir şekilde açıklamalar yapması gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, AB'nin seçim sonrası taraf tutmaması gerektiğini vurguladı.



"Suriye'nin istikrarını sağlamak Rusya'nın da yararına"



Çavuşoğlu, Rusya'ya gerçekleştirilen resmi ziyarette Türkiye ve Rusya'nın İdlib Muhtırası'na bağlı kaldığını ve Suriye'de Rusya ile bir an önce ortak devriyelerin başlaması konusunda mutabık olunduğunu aktardı.



Suriye'deki gerginliğin ve çatışmaların siyasi süreç dahil tüm süreçleri riske atacağının farkında olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bölgede bulunan yabancı terörist savaşçılar ve radikal gruplara karşı da birlikte bir şey yapılması gerektiği konusunda mutabık olduklarını söyledi.



Çavuşoğlu, bunların yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan rejimin ihlallerini durdurmalarını istediğini belirtti.



Rusya'nın Suriye'deki terör örgütleriyle halkı ayırt etmeye çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu bana göre sağlıklı bir yaklaşım. Bizim de zaten tüm derdimiz bu. Bir tarafta teröristler, hatta Kürtlere de zulmeden teröristler var. Oradaki azınlıkların hepsine zulmeden bir terör örgütünden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, bir terör örgütü kime zulmederse etsin buna dur demek gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:



"Özellikle PKK konusunda Rusya'nın hassasiyet gösterdiğini biliyoruz ama sahadaki unsurların ne olacağı konusunda tam bir şey yok. Buradan terör örgütlerini çıkarmak ve geri kalan Türkiye'deki Kürtlerin de buraya dönmelerini sağlamak ve bölgenin istikrarını sağlamak Rusya'nın da yararına. Çünkü Rusya Suriye'de kalmak istiyor."



Hem Rusya hem Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda çok hassas olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bu terör örgütleriyle iş birliği yapmamanın bu bakımdan önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü YPG/PKK Suriye'yi bölmek istiyor. Rusya da Türkiye de buna karşı." ifadesini kullandı.



İsrail'de seçimler



Çavuşoğlu, İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin, "İsrail halkının iradesine herkesin saygı duyması gerekiyor." dedi.



Öte yandan iktidara kim gelirse gelsin popülizmden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bir an önce iki devletli çözüm için herkesten çok İsrail'in adım atması gerekiyor. Burada sadece Filistin'in değil, İsrail'in de huzuru, bölgenin huzuru, barışı ve istikrarı için tek çözüm iki devletli çözümdür." şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, bunun dışındaki hiçbir çözümün bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğine işaret ederek "Artık seçimler bitti. İsrail'in popülizmi bir kenara bırakması bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekiyor." şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, İsrail'deki seçim sonuçlarının başta Orta Doğu barış süreci olmak üzere bölgeye istikrar ve huzur getirmesi gerektiğini kaydetti.



Öte yandan ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açık desteğinin çok faydası olmadığının görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "ABD'nin dürüst bir ara bulucu olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, ABD'nin sunacağı barış planının sadece iki tarafın değil, tüm dünya tarafından gerçekten saygı görmesi için adil ve şeffaf olması gerektiğini vurguladı.



Bugüne kadar ABD'nin İsrail'in tarafını tuttuğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu tutumun ABD'nin Orta Doğu sürecinde güvenilirliğini zedelediğini söyledi. Çavuşoğlu, Orta Doğu'ya barış ve istikrarın getirilmesi için Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı sağlayacağını kaydetti.



"Golan Tepeleri ile ilgili ABD'nin aldığı karar son derece yanlış"



Çavuşoğlu, "Golan Tepeleri ile ilgili ABD'nin aldığı karar son derece yanlıştır. Daha önce aldığı ve kendisinin de desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla da çelişiyor." dedi.



Bu sorunun çözülmesi için geçmişte Türkiye'nin çok çaba sarf ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:



"Bu topraklar Suriye'nin topraklarıdır. Rejimle bizim herhangi bir temasımızın olmaması bu gerçeği değiştirmez. Biz ilkeli bir tutum sergiliyoruz. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan kararlar almak yerine, Büyükelçiliğini taşımak gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde ve BMGK kararları çerçevesinde bir barış sürecine ağırlık vermesi gerekiyor. O zaman hepimizden güçlü destek görür."



ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi



Çavuşoğlu, ABD'nin İran'ın resmi ordusu Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesinin son derece yanlış bir karar olduğunu bildirdi.



İran'ın ve Devrim Muhafızlarının bazı politikalarını doğru bulmadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bir ülkenin resmi ordusunu terör örgütü ilan etmek son derece tehlikelidir." dedi.



Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'yla iş birliği yaptığına dikkati çekerek "Siz bir terör örgütüyle iş birliği yapacaksınız sonra da kalkıp başka bir ülkenin resmi ordusunu terör örgütü ilan edeceksiniz. Bunu neyle izah edeceksin?" şeklinde konuştu.



Libya'daki gelişmeler



Bakan Çavuşoğlu, Libya'da General Halife Hafter'in Trablus'a gerçekleştirdiği saldırının Libya'yı felakete götürebileceğine işaret ederek "Askeri bir saldırıyla gücü ele geçirmeye çalışmak Hafter ve tüm Libya için felaket olur." dedi.



Uluslararası camianın bu saldırıya sadece karşı çıkan açıklamalar yapmasının yetmeyeceğinin altını çizerek "Bu saldırıların öyle veya böyle durdurulması gerekiyor. Hafter'e destek veren ülkelere de söylüyoruz bu çok tehlikelidir. Taraf tutmayın." çağrısında bulundu.



AP seçimleri



Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve yabancı düşmanlığının Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine olası etkilerine ilişkin, "Artık ortak değerler yerine ideolojinin hakim olmaya başladığını görüyoruz. Bu son derece tehlikelidir. Bu esasen Avrupa'yı İkinci Dünya Savaşı öncesine götürüyor." ifadesini kullandı.



Avrupalıların da bu gelişmelerden endişe duyduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Aşırı sağ, İslam düşmanlığı ve tüm dinlere yönelik nefrete karşı inşallah 15 Mart Yeni Zelanda saldırısı bir milat olmuştur. Şu anda olumlu yaklaşımları görüyoruz." diye konuştu.



Çavuşoğlu, bu kapsamda medyanın olumlu rol oynaması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:



"Batı medyası maalesef halen son derece negatif. Birçok siyasetçi halen istediğimiz çizgide değil. Eğer bu trendi geri döndüremezsek yarın AP'de tamamen sol ve sağdaki aşırı akımlar hakim olur. O zaman AP'nin de herhangi bir itibarı kalmaz, aldığı kararları da kimse dinlemez."



(Bitti)

Kaynak: AA

