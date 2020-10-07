İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum - Son Dakika

İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum

07.10.2020 14:44
İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum, System.String[]

İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 doktorun darbedilmesi olayında gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 doktorun darbedilmesi olayında gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ersin B., polisteki ifadesinde, "Pişman değilim, hakkımı savundum. Kimseyi darbetmedim. Uzunca bir süre beni sedyede beklettiler, hiç kimse ilgilenmedi" dedi.Olay, pazartesi akşamı, Ege Üniversitesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Ersin B. geçirdiği trafik kazasının ardından hafif yaralı halde hastaneye gitti. Burada uzun süre bekletildiğini ileri süren Ersin B., kadın doktor Ö.K.'ye tepki gösterdi. Ersin B., doktor Ö.K.'nin daha ağır hastaların olduğunu, sakin olup, beklemesi gerektiğini söylemesine aldırış etmeyip, bağırmaya başladı. Bunun üzerine bir kez de doktor O.T., Ersin B.'yi uyardı. Ancak, bu uyarıyı da dikkate almayan Ersin B., yanındaki arkadaşı İbrahim Halil Ç. ile birlikte 2 doktora saldırıp, darbetti. Hastane personeli 'beyaz kod' uygulamasına başvururken, araya giren hastane polisi M.K., saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada İbrahim Halil Ç. olay yerinden kaçtı. Geçirdiği kaza nedeniyle yaralı olan Ersin B. tedavisi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ersin B., buradaki tedavisinin ardından gözaltına alındı.ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VARKaçan İbrahim Halil Ç. ise Bornova'daki Ankara Caddesi üzerinde, 35 AFC 320 plakalı otomobilde, yanında bulunan Çetin Ö. ile birlikte yakalandı. İkili gözaltına alınırken, Çetin Ö.'nün üst aramasında ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermilerle bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İbrahim Halil Ç.'nin üzerinde ise bir tabanca ve bu tabancaya ait şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden Ersin B.'nin 'çocuğa karşı cinsel istismar', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından' çok sayıda suç kaydı olduğu; İbrahim Halil Ç.'nin ise 'cinsel istismar', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı veya uyarıcı madde kullanımı' suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ersin B., İbrahim Halil Ç. ve Çetin Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'PİŞMAN DEĞİLİM, HAKKIMI SAVUNDUM'

Ersin B.'nin, adliyeye sevk edilmeden önce poliste verdiği ifadesinde, "Pişman değilim, hakkımı savundum. Kimseyi darp etmedim. Uzunca bir süre beni sedyede beklettiler, hiç kimse ilgilenmedi" dedi. Diğer şüpheli İbrahim Halil Ç.'nin de "Çok stresliydik. Doktorlardan ters cevaplar alınca sinirlendik" dediği öğrenildi.


İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum
İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum
İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum
İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum
İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum

İbrahim Halil, Bornova, Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum - Son Dakika

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