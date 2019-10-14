İki dönem belediye başkanlığı yapan kişi şimdi sebze satıyor

Bangladeş'in Chapai Nawabganj şehrin Gohalabari belediyesinde 2003 yılından 2011 yılına kadar belediye başkanlığı yapan Abdur Raşid, görevin sonlandırması sonrasında artık pazarlarda sebze satarak ailesini geçindiriyor.

Ülke geleninde çoğunlukla siyasi lideri olmak bir fırsat olarak değerlendirip yolsuzluklar zengin olma örnekleri çok bulunurken Abdur Raşid buna karşı iyi bir örnek oldu. 65 yaşında olan ve yaklaşık 8 sene belediye başkanlığı yapan Abdur Raşid, "Başkanlığı döneminde bütçe olarak gelen her şey insanların emanetiydi. Ben sadece onların bir hizmetkaraydım" diye konuştu.

Bangladeş Cemaati İslami'nin adayı olup belediye başkanı olan Abdur Raşid, "Çoğu siyasetçiler göreve gelmesi bir fırsat düşünüp zengin oluyorlar. Siz neden böylesiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Emanetin ihanet yapamam. Benim eğitim ve dinim bana ihanet etmememi öğretti. Ayrıca ihanet edenlere Allah asla sevmez. Benim partim Bangladeş Cemaati İslami de bunu asla kabul etmez. Bir gün öleceğim. Burada insanların emanetin ihanet yapsam Allah'a ne cevap vereyim ki?" şeklinde konuştu.

Gelecekte ülkenin siyasi düzeni değişirse yine başkanlığa aday olacağını belirten Abdur Raşid, "Şimdi sadece sebze satıyorum. Bundan gelen gelirle hayatımızı helal kazanımlarla sürdürüyoruz. Bu işten de çok memnunum" dedi.

Sosyal medyaya düşen eski belediye başkanı Abdur Raşid'in bu videosu, milyonlarca tıklanırken vatandaşlardan da tebrik yorumu alıyor.

(MR-NT-D)