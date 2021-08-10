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Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların "30 milyona ulaştı" diyerek "İkinci dozu ertelemeyin" uyarısında bulundu - Son Dakika

Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların "30 milyona ulaştı" diyerek "İkinci dozu ertelemeyin" uyarısında bulundu

10.08.2021 17:37
Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını belirterek, ikinci doz sırası gelen vatandaşların da ertelememeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hızlın şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından aşılamadaki son rakamları açıkladı. Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını aktardı.

"İKİNCİ DOZLARI ERTELEMEYİN"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız. İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."

Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların 30 milyona ulaştı diyerek İkinci dozu ertelemeyin uyarısında bulundu

Fahrettin Koca, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların '30 milyona ulaştı' diyerek 'İkinci dozu ertelemeyin' uyarısında bulundu - Son Dakika


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