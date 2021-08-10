Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların "30 milyona ulaştı" diyerek "İkinci dozu ertelemeyin" uyarısında bulundu - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hızlın şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından aşılamadaki son rakamları açıkladı. Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını aktardı.

"İKİNCİ DOZLARI ERTELEMEYİN"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız. İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."