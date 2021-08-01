İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı

ABD televizyonlarında yayınlanan tasarım ve mimari programlarının sunucusu olan ünlü iç mimar Genevieve Gorder, sosyal medya hesabından hayranlarını Covid-19 ile ilgili bilgilendirdi. 42 yaşındaki Gorder, Mart ayında ikinci doz corona virüsü aşısı olduğunu söyleyerek bir "selfie" paylaştı. Yatakta yorgun bir şekilde yatarken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Gorder, Delta varyantının kendisine bulaştığını ve 5 gündür hasta olduğunu söyledi.

"ASTIMI OLAN BİR ÇOCUK OLDUĞUM İÇİN KORONAYI ÇOK CİDDİYE ALDIM"

Mart ayında Pfizer/BioNTech aşısını olan Gorder, "Astımı olan bir çocuk olduğum ve bağışıklığı düşük bir yetişkin olarak yaşamımı sürdürdüğüm için Covid-19'u çok ciddiye aldım. Hatta tanıdığım herkesten daha dikkatliydim. Fakat Mart ayında iki doz aşı olmama rağmen Covid-19 bulaştı ve yataktayım" dedi.

"GECELERİ KÖTÜ OLUYOR"

Gorder, "Arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor ki Delta varyantı çok pis" ifadesini kullandı.

Ünlü sunucu, "Geceleri kötü oluyor, sık sık öksürmek zorunda kalıyorum fakat şimdi daha iyiyim. Ateşim sürekli yüksek seyrediyor ve çok enerjim yok, fakat iyi olacağım" dedi. Aşı olmasının hayatını kurtardığını söyleyen Gorder, "Eğer aşı olmasaydım şu an hastanede yatıyor ya da entübe vaziyette hayata tutunuyor olabilirdim" yorumunu yaptı.