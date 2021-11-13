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İki dozda da "mavi" kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek - Son Dakika

İki dozda da "mavi" kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek

13.11.2021 11:08

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada da "mavi" kategoriye ulaşan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hedef, tedbirlere uyarak pozitif vaka sayılarını en aza indirmek.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada da "mavi" kategoriye ulaşan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hedef, tedbirlere uyarak pozitif vaka sayılarını en aza indirmek.

Sağlık tesislerinde ve mobil ekiplerle aşı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü Adana'da, pozitif vakaların çoğunluğunu oluşturan ve aşılanma oranları düşük seyreden 30 yaş altının aşılanması için çaba sarfediliyor.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, özellikle Adana'nın komşusu Osmaniye, Hatay, Mersin illerinin mavi kategoriye geçmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'deki illerin mavi kategoriye ulaşmasının büyük bir avantaj olduğunu aktaran Nacar, "Bölge sağlık kuruluşu olarak hizmet veriyoruz. Bu noktada hastanelerimize, civar illerimizden gelen yükler azalmış durumda. Onun için bölgenin mavi olması çok sevindirici." diye konuştu.

Nacar, kentte aşılamada ciddi bir noktaya geldiklerini, vatandaşların bu konuda çok daha duyarlı olduğunu ifade etti.

Aşıya rağmen tedbirlerin asla elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Nacar, şöyle devam etti:

"Aşılama, tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleyi biz aşıyla taçlandırıyoruz. Ancak mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Özellikle mevsim şartlarını düşündüğünüzde kapalı yerlerde, kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında mutlaka kişilerin maskelerini takmalarını öneriyoruz. Tedbirlere devam etmeliyiz. Biz şunu biliyoruz ki aşı hastalığın etkilerini azaltıyor. Aşı olan kişilerde hastalık etkilerini ve kötü sonuçları çok daha az görüyoruz. Bu kişiler hastalığı çok hafif semptomlarla veya semptomsuz atlatabiliyor. Aşı, hastalığın bulaşmasını engellemiyor. Hastalığın bulaşmasını biz tedbirlere uyarak engelleyebiliriz. O noktada da temizlik, sosyal mesafemiz ve maske takmamız çok önemli. Aşıda mavi kategorideyiz ancak pozitif vaka sayılarımız da belli bir seviyede seyrediyor. Bunu azaltmamızın yöntemi de tedbirlere uymak. Yani bu mücadelenin bir ayağı aşı, hastalığın etkilerini azaltmak için. Hastalığın oluşmasını engellemek için en önemli yöntemimiz tedbirlere uymak. Bu noktada da herkesin tedbirlere uymasını rica ediyoruz."

Nacar, pozitif vakaların yüzde 35-40'nı 30 yaş altı kişilerin oluşturduğunu, bu grupların aşılanması için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Mersin

Mersin'de de sağlık tesisleri ve mobil aşılama alanlarında çalışmalar devam ediyor.

Kentte pozitif vakaların çoğunluğunu oluşturan ve aşılanma oranları düşük seyreden 30 yaş altının aşılanması sürüyor.

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Doğu Akdeniz'deki illerin mavi kategoriye ulaşmasının ve iller arası insan sirkülasyonunun azalmasının büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Kentteki aşılama çalışmalarında önemli bir noktaya ulaştıklarına vurgu yapan Ceviz, şöyle devam etti:

"Pozitif vakaların yarıya yakınını 12-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu grupta aşılama oranı maalesef istediğimiz seviyede değil. Ebeveynlerden ve 18 yaş üstü gençlerden talebimiz, bir an önce aşılarını tamamlamaları. 12-18 yaş aralığında bulunanların ebeveynleri, e-Nabız mobil uygulaması üzerinden onay vererek randevu almalı ve çocuklarımızın aşıları hızla tamamlanmalı. Eğitim öğretimin devamı ve normal hayata dönmek için çocukların ve gençlerin aşılanması çok önemli. Bütün veriler, yeni dönemin 'aşısızların pandemisi' olacağını işaret ediyor."

Hatırlatma dozu uyarısı

Ceviz, risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüz kış, haliyle Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın kapalı alanlarda uzun süre kalacakları bir döneme gireceğiz. Mevsimsel etkilerle grip sezonunun da başlamasıyla birlikte yeni bir pik yaşanabilir. Kapalı alanlarda maskemizi mutlaka takmalıyız. Eksik aşılarımızı bir an evvel tamamlamalıyız. Hastaneye yatışların ve can kayıplarının önüne geçmek için hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmak gerekiyor. Koronavirüse yakalandıktan sonra 'Keşke aşılarımı olsaymışım.' demenin kimseye faydası olmayacak. Aşı olmadığı için önce hastaneye sonra yoğun bakıma yatan hastalarımızın pişmanlıkları bizleri de üzüyor."

-Hatay

İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da Kovid-19'la mücadelede ilk hedeflerine ulaştıklarını belirterek, bundan sonraki hedeflerinin ise yüzde 100 tam aşılı bir Hatay olduğunu kaydetti.

Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Hambolat, kendilerine ulaşamayanlara hizmet sağlayabilmek adına gezici aşı timlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hatay'ın ikinci doz aşılamada mavi kategoriye ulaşmasının hastalıktan korumadığının altını çizen Hambolat, " Bu noktada bizim klasik yöntemler dediğimiz maske, mesafe ve hijyenini bırakmamamız gerekiyor. Bu hususta aşılama oranlarının artması bizim uzun süredir beklediğimiz, çabaladığımız ve ulaşmaya gayret ettiğimiz bir noktaydı. Daha rahat olacağız ama kesin çözüm değil." diye konuştu.

-"Genç nüfusu aşılamadaki hedefimiz yüzde yüz"

Hambolat, ileri yaş kategorisinde aşılama oranlarının yüzde 90'ın üstüne çıktığını ancak genç nüfusun aşılanma oranın istedikleri seviyede olmadığını söyledi.

Genç nüfusu aşılama oranlarının yükseltebilmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Hambolat, şöyle devam etti:

" Hem bilgilendirme hem farkındalık oluşturabilmek adına tüm ekipler sahadayız. Herkesin bildiği üzere aşılamayla birlikte vaka sayılarımız düştü. Fakat vakaların yaş kategorisinde bir kayma oldu. Daha önce daha ziyade yaşlı nüfusta vakalar görülmekle birlikte şu aşamada genç nüfusta vakalarımız arttı. Okulların da açılması bu noktada bizi test sayısı noktasında daha bir gayrete yönlendirdi. Dolayısıyla bu noktada bizim gençlerimizde vakalarımız artıyor. Hamdolsun ki klinikleri çok hafif atlatılıyor. Fakat bu bulaş olmuyor anlamına da gelmemekte. Gençlerimizin aşıya olan ilgisi pandemiden bir an önce kurtarabilmek adına ciddi katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz şu ki mevcut pozitif vaka sayılarımızda genç nüfus oranı her geçen gün artmakta.

Gençlerimizi mesafe, maske, hijyen ve belli bir yerlerde kapalı alanda yalnız tutabilme noktasında zorlanmaktayız. Hem gezmek, hem de aşı olmamak çok uygun olmayacak. Dolayısıyla sosyal hayatlarını devam ettirmek istiyorlar ise aşılamaya da gereken hassasiyeti göstermesi gerekecek gençlerimizin. Genç nüfusu aşılamadaki hedefimiz yüzde yüz. Aşı hakkı olan tüm bireylerin aşıya ulaşabilmesi ve aşılanması bizim nihayet hedefimiz. Mevcut vaka oranlarımızın yüzde 40'a yakınının 30 yaş altı olduğunu söyleyebiliriz ki bu ciddi bir oran. Daha önce çok daha düşüktü bu rakamlar. Dolayısıyla hastalık seyrinin genç nüfusa doğru kaydığını söyleyebiliriz."

-Osmaniye

Osmaniye genelinde de vatandaşlar hastane ve mobil servislerde aşı olmaları için teşvik ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Kovid-19 la mücadelede en etkin silahın aşı olduğunu bildiklerini ve bu nedenle aşılamaya önem verdiklerini söyledi.

Osmaniye'nin erişkin gruptaki insanların aşılanma oranı bakımından Türkiye'nin en iyi 4. ili olduğunu dile getiren Öznavruz, "İnşallah bu hedefimizi, eğitim öğretim çağındaki çocuklarımızda da yakalamayı istiyoruz. Bu amaçla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle istişare ederek okul müdürlerimize, velilere gönderilmek üzere onay formları gönderdik. Çocuklarını aşı yaptırmak isteyen velilerin bu formları imzalayıp okul müdürlerine getirmesi, müdürlerin de bizimle irtibata geçmesi durumunda bir gün belirleyerek okulda çocuklarımızı aşılamaya başladık, devam ediyoruz." dedi.

12-19 yaş grubu çocukların 1. doz aşılamasında yüzde 55 oranını geçtiklerini, 2. dozda da yüzde 37 seviyelerinde olduklarını kaydeden Öznavruz, "Şu an için sıkıntımız, mevsimsel bir geçiş dönemi olduğu için Kovid-19 ile üst solunum yolu enfeksiyonlarının karıştırılması. Bazı veliler, çocukları koronavirüs değil diyerek okula gönderiyor. Bizim isteğimiz, bu tür semptomlar gösteren çocukların okula gönderilmemesi, şüpheli olan çocuklara ise mutlaka PCR testinin yapılması ve testi negatif çıkana kadar okula gönderilmemesi." diye konuştu.

Kovid-19 vakalarının yüzde 42'si 30 yaş altı

Öznavruz, Osmaniye'de Kovid-19 testi pozitif çıkan vakaların yüzde 42'sinin 30 yaş altı genç nüfus olduğunu, bunların arasında ise ilk, orta ve lise öğrencilerinin başta geldiğini aktardı.

Hastaneye ve yoğun bakıma yatan hastaların çoğunluğunun aşılanmayan ya da aşı sürecini tamamlamayan hastaların oluşturduğunu vurgulayan Öznavruz, "Hastaneye ve yoğun bakıma yatan hastalarımıza baktığımızda yüzde 90'ının aşısız olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da aşılanmanın ne kadar değerli olduğunu vatandaşlarımıza istatistiklerle anlatıp aşı olmalarını istiyoruz. Şu an için aşı en büyük silahımız." ifadelerini kullandı.

İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek

COVIRAN Bereket, Doğu Akdeniz, Osmaniye, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki dozda da 'mavi' kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki dozda da "mavi" kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek - Son Dakika
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