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İki dozda da "mavi" kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek - Son Dakika

İki dozda da "mavi" kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek

13.11.2021 12:36

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada da "mavi" kategoriye ulaşan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hedef, tedbirlere uyarak pozitif vaka sayılarını en aza indirmek.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada da "mavi" kategoriye ulaşan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hedef, tedbirlere uyarak pozitif vaka sayılarını en aza indirmek.

-Hatay

İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da Kovid-19'la mücadelede ilk hedeflerine ulaştıklarını belirterek, bundan sonraki hedeflerinin ise yüzde 100 tam aşılı bir Hatay olduğunu kaydetti.

Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Hambolat, kendilerine ulaşamayanlara hizmet sağlayabilmek adına gezici aşı timlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hatay'ın ikinci doz aşılamada mavi kategoriye ulaşmasının hastalıktan korumadığının altını çizen Hambolat, " Bu noktada bizim klasik yöntemler dediğimiz maske, mesafe ve hijyenini bırakmamamız gerekiyor. Bu hususta aşılama oranlarının artması bizim uzun süredir beklediğimiz, çabaladığımız ve ulaşmaya gayret ettiğimiz bir noktaydı. Daha rahat olacağız ama kesin çözüm değil." diye konuştu.

-"Genç nüfusu aşılamadaki hedefimiz yüzde yüz"

Hambolat, ileri yaş kategorisinde aşılama oranlarının yüzde 90'ın üstüne çıktığını ancak genç nüfusun aşılanma oranın istedikleri seviyede olmadığını söyledi.

Genç nüfusu aşılama oranlarının yükseltebilmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Hambolat, şöyle devam etti:

" Hem bilgilendirme hem farkındalık oluşturabilmek adına tüm ekipler sahadayız. Herkesin bildiği üzere aşılamayla birlikte vaka sayılarımız düştü. Fakat vakaların yaş kategorisinde bir kayma oldu. Daha önce daha ziyade yaşlı nüfusta vakalar görülmekle birlikte şu aşamada genç nüfusta vakalarımız arttı. Okulların da açılması bu noktada bizi test sayısı noktasında daha bir gayrete yönlendirdi. Dolayısıyla bu noktada bizim gençlerimizde vakalarımız artıyor. Hamdolsun ki klinikleri çok hafif atlatılıyor. Fakat bu bulaş olmuyor anlamına da gelmemekte. Gençlerimizin aşıya olan ilgisi pandemiden bir an önce kurtarabilmek adına ciddi katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz şu ki mevcut pozitif vaka sayılarımızda genç nüfus oranı her geçen gün artmakta.

Gençlerimizi mesafe, maske, hijyen ve belli bir yerlerde kapalı alanda yalnız tutabilme noktasında zorlanmaktayız. Hem gezmek, hem de aşı olmamak çok uygun olmayacak. Dolayısıyla sosyal hayatlarını devam ettirmek istiyorlar ise aşılamaya da gereken hassasiyeti göstermesi gerekecek gençlerimizin. Genç nüfusu aşılamadaki hedefimiz yüzde yüz. Aşı hakkı olan tüm bireylerin aşıya ulaşabilmesi ve aşılanması bizim nihayet hedefimiz. Mevcut vaka oranlarımızın yüzde 40'a yakınının 30 yaş altı olduğunu söyleyebiliriz ki bu ciddi bir oran. Daha önce çok daha düşüktü bu rakamlar. Dolayısıyla hastalık seyrinin genç nüfusa doğru kaydığını söyleyebiliriz."

İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
İki dozda da mavi kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek

COVIRAN Bereket, Osmaniye, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki dozda da 'mavi' kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki dozda da "mavi" kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek - Son Dakika
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