Son Dakika Haberleri: İki Duran Toptan Goller Yedik"

İki Duran Toptan Goller Yedik"

5 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 2 golü de duran toplardan yediklerini ve öncelikle hatayı kendilerinde aradıklarını söyledi.

İki Duran Toptan Goller Yedik
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 2 golü de duran toplardan yediklerini ve öncelikle hatayı kendilerinde aradıklarını söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakanın hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Hikmet Karaman antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçında kendileri için en önemli iki konunun, Chery'nin annesinin hastalığından dolayı ülkesine gitmesi ve Mensah'ın oyun esnasında sakatlanması olduğunu dile getiren Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Tartışacağımız birçok konu var ama en önemlisi, oyun içindeki doğrularımız, geliştirmekte olduğumuz oyun anlayışları ve maç öncesi yüzde 100 vermiş olduğumuz görev anlayışları. Burada ne kadar başarılı olduk? Çünkü 2 duran toptan goller yedik. Yediğimiz 2 golde de önce payı kendimize çıkarıyoruz. Kornerdeki aşırtma vuruşu rahatlıkla bertaraf etmemiz gerekiyordu. Buna hazırlıklıydık. Uzatma dakikalarında yediğimiz golde orada rakip 2 kişiyken, biz de 2 kişi durduğumuzda o pozisyon asla olmazdı. Önce kendimizi bu konuda değerlendiriyoruz."

Kulüp tesislerinde bulunan salonda teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, kondisyon ve yenilenme çalışmaları yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Spor
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