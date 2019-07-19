Son Dakika Haberleri: İki duvar arasına sıkışan hayvan kurtarıldı
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İki duvar arasına sıkışan hayvan kurtarıldı

38 dakika önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki duvar arasına sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki duvar arasına sıkışan hayvan kurtarıldı, System.String[]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki duvar arasına sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dargeçit itfaiyesine bağlı ekipler, bir ineğin iki duvar arasına sıkıştığı bilgisi üzere hareket geçti. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halatlar yardımıyla, ineği kurtararak sahibine teslim etti.

İnek sahibi, hayvanını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN
Dargeçit, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:19 Kaynak: İHA
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