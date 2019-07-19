Son Dakika Haberleri: İki duvar arasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
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İki duvar arasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı

37 dakika önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

İki duvar arasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı, System.String[]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Dargeçit ilçesinde iki duvar arasına sıkışan ineğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar, ineği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Dargeçit Belediyesi itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucunda halatlar yardımıyla ineği sıkıştığı yerden çıkardı.
İneğin sahibi, itfaiye ekibine teşekkür etti.
Dargeçit, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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