İki Duvar Arasına Sıkışan Küçük Çocuk Kurtarıldı
31 dakika önce
Çin'in Şantung eyaletinde iki duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki küçük çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Çin
'in Şantung eyaletinde iki duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki küçük çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Çin'in Şantung eyaletindeki Liaocheng şehrinde iki duvar arasındaki 25 santimetrelik boşluğa sıkışıp kalan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yarım saatte kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında çocuğun yaralanmasını önlemek için gerekli tüm önlemler alındı. İtfaiye
ekipleri çocuğun başının zarar görmemesi için başına havlu sararak korumaya çalıştı. Küçük çocuk duvarın bir kısmı yıkılarak kurtarılırken, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. - ŞANDONG
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:21 Kaynak: İHA
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