İki duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:58 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yedieylül Mahallesi Aydemir Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynayan çocuklar, iki binanın duvarı arasından kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yere baktıklarında da sıkışan kediyi gördüler. Çocukar, kendi imkanları ile kediyi kurtaramayınca, ailelerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparat ile iki duvar arasına sıkışan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.
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