İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

22.02.2022 22:20
İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evle kömürlük arasındaki duvara sıkışan ineği itfaiye ekibi duvarı kırarak kurtardı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evle kömürlük arasındaki duvara sıkışan ineği itfaiye ekibi duvarı kırarak kurtardı.

Olay, öğle saatlerinden sonra ilçeye bağlı Yukarı Dere köyünde meydana geldi. K.Ö.'ye ait olan inek bahçede otlarken evle kömürlük arasındaki duvara sıkıştı. İki duvar arasına sıkışan ineğin sesini duyan köylüler, hayvanı kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Köye gelen itfaiye ekibi kömürlüğün duvarını kırarak ineği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK

İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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Zonguldak, İtfaiye, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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