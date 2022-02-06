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İki duvar arasında sıkışan tavuklar için seferber oldular - Son Dakika

İki duvar arasında sıkışan tavuklar için seferber oldular

06.02.2022 15:25
İki duvar arasında sıkışan tavuklar için seferber oldular

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvar arasında sıkışan 2 tavuk, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvar arasında sıkışan 2 tavuk, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Zeynel Abidin Mahallesi Divanyolu Sokak'ta oturan Faris Ak'a ait 2 Çin tavuğu, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvarın arasında sıkıştı. Tavuklarını kendisi çıkaramayan Ak, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla tavukları sıkıştığı yerden çıkarıp, Ak'a teslim etti. Faris Ak da tavukları için seferber olan ekiplere teşekkür etti.


İki duvar arasında sıkışan tavuklar için seferber oldular
İki duvar arasında sıkışan tavuklar için seferber oldular
İki duvar arasında sıkışan tavuklar için seferber oldular
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İtfaiye, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki duvar arasında sıkışan tavuklar için seferber oldular - Son Dakika


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