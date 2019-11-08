Son Dakika Haberleri: İki elini bisikletin gidonundan ayırdığı için trafik cezası yedi
Son Dakika Güncel İki elini bisikletin gidonundan ayırdığı için trafik cezası yedi

İki elini bisikletin gidonundan ayırdığı için trafik cezası yedi

6 saat önce

Düzce'de yaşayan Yasin Acar'a (21) iki elini gidondan ayırarak bisiklet kullandığı için 235 lira trafik cezası kesildi.

İki elini bisikletin gidonundan ayırdığı için trafik cezası yedi, System.String[]

Düzce'de yaşayan Yasin Acar'a (21) iki elini gidondan ayırarak bisiklet kullandığı için 235 lira trafik cezası kesildi.

Çalıştığı fabrikadan iş çıkışı bisikletiyle evine gitmek isteyen Acar, merkeze bağlı İstilli köyü yolunda asayiş uygulaması kapsamında jandarma ekiplerince durduruldu.

Acar'a bisikleti "İki elini gidondan ayırmak suretiyle bisiklet kullanmak" gerekçesiyle 235 lira idari para cezası uygulandı.

Yasin Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde iş çıkışı bisikletle evine gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Evine 100 metre kala asayiş uygulaması kapsamında jandarma tarafından durdurulduğunu ifade eden Acar, "Bisiklette iki elimi bıraktım diye kimliğim istenerek, alkol muayenesi yapılarak 235 lira ceza yedim." dedi.

Acar, kendisine kesilen cezaya itiraz etmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

Jandarma, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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