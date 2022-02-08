İki elini de mermer kesme makinesine kaptırdı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir mermer fabrikasında çalışan işçi iki elini de mermer kesme makinesine kaptırdı. Durumu ağır olan yabancı uyruklu işçi tedavi altına alındı.

Olay Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu işçi, bu sabah mermer fabrikasında çalıştığı esnada iki elini de mermer kesme makinesine kaptırdı. İlk olarak fabrikanın aracı ile özel bir hastaneye getirilen işçi daha sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitenesin Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR