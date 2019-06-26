İki endüstri bölgesine yatırım harcı düzenlemesi
2 saat önce
Filyos Endüstri Bölgesi ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların ödemesi gereken tutar, sabit yatırımlarının binde 1'i oranında olacak.
Filyos
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:27 Kaynak: AA
Endüstri Bölgesi ile Ceyhan
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların ödemesi gereken tutar, sabit yatırımlarının binde 1'i oranında olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Filyos Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların yatırımda kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez
Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran, binde 5'ten binde 1'e düşürüldü.
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunacaklar için de ödenecek tutar binde 1 olarak belirlendi.
Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var
Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi Bernard Arnault oldu
ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi
Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakan kadın doğum doktoru meslekten men edildi